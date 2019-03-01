КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 43 тысяч человек

КПВВ на Донбассе за сутки пересекли более 43 тысяч человекСегодня, 10:18
Общий пассажиро-транспортный поток на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой области 14 марта характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем, - сообщает Госпогранслужба Украины.
Всего вчера через КПВВ проследовали 43,7 тысячи человек и 5000 транспортных средств.
На контрольных пунктах въезда-выезда утром 15 марта находилось такое количество транспортных средств: «Майорское» - 20/40; «Марьинка» - 20/70; «Новотроицкое» - 7/45; «Гнутово»