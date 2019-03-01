В Горском открыли стабилизационный медпункт для тяжелораненых участников ООС

Сегодня, 14 марта, в больнице города Горское был открыт стабилизационный медицинский пункт для тяжелораненых участников операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Главной задачей этого медицинского подразделения является предоставление неотложной медицинской помощи бойцам, получившим ранения, а также стабилизация их состояния для транспортировки в специализированные медицинские учреждения Министерства обороны Украины», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Попаснянской военно-гражданской администрации Сергея Шакуна, на восстановление пункта было потрачено около 3 млн грн. За эти средства полностью провели капитальный ремонт помещений, заменили электрическую проводку, канализацию, отопление. Также было закуплено современное медицинское оборудование.

Также сообщается, что при содействии одного из военных мобильных госпиталей в этом медицинском пункте организовано круглосуточное дежурство. «Примечательно то, что помощь здесь будут оказывать не только военнослужащим, но и местным жителям, если они попадут в трудную ситуацию», – отметили в пресс-центре