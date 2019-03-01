Украинская власть готова отремонтировать мост возле КПВВ в Станице

Украинская власть готова отремонтировать мост возле КПВВ "Станица Луганская", однако при одном условии.

Об этом заявил официальный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Евгений Марчук, передает "Радио Свобода".

Он отметил, что для ремонта моста и создания благоприятных условий для людей необходим режим полного прекращения огня. Однако российская сторона практически не дает таких гарантий и отказывается вести переговоры по режиму тишины, пытаясь переориентировать украинскую сторону на прямые переговоры с представителями т. н. "ДНР" и "ЛНР".

Марчук добавил, что Украина хочет сделать мост в Станице Луганской проходным для людей и транспорта не более 5 тонн, чтобы предотвратить движение военной техники.