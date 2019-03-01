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Слободян: Участились попытки въезда завербованных РФ жителей Донбасса и Крыма

Сегодня, 15:36 citynews.net.ua | Напечатать

Россия все чаще засылает в Украину завербованных своими спецслужбами жителей неподконтрольных территорий для дестабилизации ситуации в стране, завил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян на брифинге в Киеве.

«В последнее время участились случаи направления к нам с временно оккупированных территорий завербованных российскими спецслужбами граждан Украины для возможного привлечения их к дестабилизации ситуации в государстве во время предвыборной кампании и непосредственно в день выборов президента Украины», — сказал он.

По словам Слободяна, с начала 2019 года выявлено уже 59 таких лиц. «Относительно этих случаев в органы досудебного расследования направлено 39 сообщений про выявленные уголовные нарушения», — добавил спикер Госпогранслужбы.


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