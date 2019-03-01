Марчук: В Минске россияне хотели уйти во время обсуждения вопроса моряков

Россия отказывается от обсуждения требований Украины относительно освобождения захваченных в Черном море украинских военных моряков. Об этом по итогам переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске 13 марта заявил официальный представитель Украины Евгений Марчук, сообщает Радио Свобода.

«Российская сторона категорически отказывается вообще обсуждать этот вопрос, у них даже была попытка уйти, когда я высказывал позицию Украины по этому поводу. Но все-таки они остались и дослушали», - рассказал Марчук.

Российская сторона также отказывается вести переговоры по обмену 25 на 25 (25 российских граждан, отбывающих наказание в украинских местах лишения свободы, на 25 удерживаемых Москвой граждан Украины), добавляет представитель Украины.

«Представители ОРДО и ОРЛО категорически не хотят также обсуждать обмен заложниками, который до этого мы подробно обсуждали», - заявил Марчук