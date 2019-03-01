Поток через КПВВ на Донбассе незначительно снизился

КПВВ на Донбассе 13 марта пересекли почти 40 тыс. человек.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Сообщается, что вчера пункты пропуска пересекли 39,4 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 9610 человек и 1120 транспортных средств;

"Марьинка" - 8605 человек и 1425 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 7210 человек и 1170 транспортных средств;

"Гнутово" - 4075 человек и 920 транспортных средств.

"Станица Луганская" - 9925 человек.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме. По состоянию на утро в очередях находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/30; "Марьинка" - 30/50; "Новотроицкое" - 10/40; "Гнутово" - 15/20.