В Рубежном на помойке в коробке из-под обуви нашли труп младенца

В дежурную часть Рубежанского отдела полиции поступило анонимное сообщение о том, что за магазином «Радуга», расположенном по ул. Менделеева в городе Рубежное, на помойке обнаружен труп новорожденного ребенка.

Во время осмотра места происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили полиэтиленовый пакет в котором находился коробок из-под обуви. Именно в этой коробке и находилось мертвое тело новорожденного ребенка мужского пола.

В настоящее время по приказу начальника ГУНП создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой входят опытные следователи и оперативные работники, проводятся неотложные следственно-оперативные мероприятия с целью установления всех обстоятельств происшествия и матери ребенка.

Труп ребенка направлен на комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. На основании заключения судебно-медицинской экспертизы будет дана правовая квалификации данного события.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью свои новорожденного ребенка).