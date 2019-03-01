Боевики за сутки дважды нарушили перемирие

На Донбассе в течение суток по состоянию на утро 14 марта двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что в течение среды, 13 марта, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Украинских военных обстреляли в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" с станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе Авдеевки и из снайперского оружия - вблизи Марьинки.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Ни один обстрел подразделений Объединенных сил не остался без адекватного ответа огнем с дежурных огневых средств", - отметили в ООС.

По данным разведки, одного оккупанта ликвидировано, трое ранены.

"С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - уточнили в пресс-центре.