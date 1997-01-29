Луганская «Заря» подписала японского полузащитника

Луганская «Заря» подписала японского полузащитникаВчера, 18:38
Японский полузащитник Ицуки Урата стал новичком луганской «Зари». Контракт рассчитан на три года. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Досье игрока:
Фамилия и имя: Ицуки Урата
Дата рождения: 29.01.1997
Гражданство: Япония
Позиция: Полузащитник
Рост: 178 см.
Вес: 73 кг.
Игровой номер: 97.
Экс-клуб: «Гираванс Кутакуши» (Япония).
За свой бывший клуб Урата провел 39 поединков. Забил один мяч и отдал 5 результативных передач.
Вызывался и играл за сборные Японии разных возрастов: U-18, U-19 и U-21.