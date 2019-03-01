Из-за войны на Луганщине разрушены или повреждены 7 тысяч домов

В ходе боевых действий на территории Луганской области разрушены или повреждены более 7 тысяч домов.

Об этом сообщает БФ «Право на захист» со ссылкой на Луганскую областную военно-гражданскую администрацию.

«7433 объекты жилого фонда разрушены или повреждены во время проведения АТО, ООС на территории Луганщины», - говорится в сообщении.

В ЛОВГА поступило около 140 обращений относительно компенсации за разрушенное или поврежденное жилье. Необходимый размер компенсации за повреждения в ходе боевых действий составляет более 954 млн гривен.