За сутки на Донбассе двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены

За сутки на Донбассе двое оккупантов ликвидированы и четверо раненыСегодня, 09:00
В районе проведения операции Объединенных сил 12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" позиции украинских войск обстреляли дважды из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе села Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - возле города Авдеевка.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции обстреляли из минометов калибра 82 мм вблизи населенного пункта Крымское.
Потерь среди украинских военных нет.
По данным разведки, 12 марта двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены.