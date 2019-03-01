За сутки на Донбассе двое оккупантов ликвидированы и четверо ранены

В районе проведения операции Объединенных сил 12 марта российские оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям наших войск, применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.