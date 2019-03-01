За день боевики 2 раза обстреляли позиции ООС

В районе проведения операции Объединенных сил 12 марта оккупанты дважды обстреляли позиции наших подразделений в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе уточнили, что при обстрелах боевики применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями: из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

Потерь среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, - отметили в штабе.