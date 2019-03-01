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В Золотом-4 без света остаются два многоэтажных дома

Сегодня, 17:33 citynews.net.ua | Напечатать

В Золотом-4 с 24 февраля без света остаются 2 многоэтажных дома. Энергетики не могли начать ремонтные работы без гарантий безопасности с противоположной стороны.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение».

«Учитывая напряженную ситуацию на линии разграничения в Попаснянском районе и большой риск для работников ООО "ЛЭО", приступить к восстановлению электроснабжения в населенных пунктах Попаснянского района энергетики смогут только завтра, 13 марта, в присутствии Общего центра контроля и координации огня и зеркального патруля ОБСЕ», – говорится в сообщении.

По информации ЛЭО, режим безопасности будет проходить с 10:00 утра до 14:00 по киевскому времени. Отмечается, что энергетики будут стараться успеть в этот короткий период сделать все, что от них зависит, чтобы у жителей Попаснянского района появился свет.

 

В пресс-службе сообщили, что 10 марта в Попаснянском районе произошло повреждение линии ВЛ-6кВ ПС «Золотое-2» –ТП 425. Были обесточены 6 трансформаторных подстанций (ТП), 5 из которых находится на балансе ООО «Луганское энергетическое объединение», 1 ТП насосной станции шахты «Золотое». Около 300 бытовых потребителей остались без света. Село Катериновка Попаснянского района было обесточено полностью.

Вчера, 11 марта, в 14:14 после выполнения энергетиками аварийно-восстановительных работ, поврежденная линия была частично подключена к питанию. Сейчас остается обесточенной 1 ТП, без света находится 31 абонент в Катериновке.


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