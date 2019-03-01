Вчера, 11 марта, в 22:50 в Службу спасения поступило сообщение о том, что возле жилого дома на пр. Гвардейском в Северодонецке вследствие урагана упало сухое дерево на легковой автомобиль.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели с помощью бензопилы и шанцевого инструмента освободили автомобиль "Daewoo Sens" и часть дороги, по которой осуществляется движение автомобильного транспорта.

Отмечается, что к ликвидации последствий сложных погодных условий привлекались 6 человек личного состава и 1 единица техники.