Россия обвинила Украину в нарушении договора о дружбе

Министерство иностранных дел РФ направило ноту Украине со списком ее нарушений Договора о дружбе в связи с прекращением его действия. Соответствующее сообщение опубликовал МИД России.

В частности, в документе указывается, что украинская сторона якобы нарушила положение, согласно которому взяла на себя обязательство «не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой стороны».

Кроме того, МИД РФ заявил, что было нарушено условие о недопущении использования территории в ущерб безопасности России, а также обязательства о создании равных возможностей для изучения русского языка и защите этнической, культурной и религиозной самобытности национальных меньшинств.

«Выше приведенной информации, как представляется, достаточно, чтобы трезво оценить, кто и когда начал нарушать Большой договор», - сообщил МИД РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года прекращает свое действие 1 апреля 2019 года.

6 декабря 2018 года депутаты Верховной рады одобрили прекращение действия договора — это решение одобрили 277 парламентариев при 226 необходимых.