Ситуация в зоне ООС на Донбассе остается под контролем украинских военных

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе с утра 12 марта соблюдается режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник один раз нарушил режим прекращения огня, обстреляв из стрелкового оружия опорный пункт подразделения Объединенных сил в районе Авдеевки. Потерь среди украинских военных в результате обстрела нет.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условий прекращения огня", - добавили в штабе.