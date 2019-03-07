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Украинцев предупредили о сильном ветре

Сегодня, 10:52 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня, 11 марта, в ряде регионов Украины ожидаются порывы ветра до 15-22 м/с, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 11 марта в Украине ожидаются порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ривненской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях – 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

В Киеве и Киевской области в ближайшие часы и до конца суток 11 марта порывы ветра 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).


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