Суд приговорил участника НВФ к 4 годам тюрьмы с испытательным сроком

Лисичанский городской суд Луганской области приговорил участника незаконного вооруженного формирования «Призрак» к четырем годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

В ходе досудебного расследования установлено, что с декабря 2014 года по январь 2015 житель Рубежного был членом батальона «Призрак», который дислоцировался на территории Алчевска.

«Выполняя указания так называемого "руководства", обвиняемый нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции, а именно проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию подразделения», - говорится в сообщении.

Поскольку обвиняемый полностью признал свою вину и содействовал следствию, между ним и прокурором было заключено соглашение о признании виновности.