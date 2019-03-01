Боевики не пропустили машины с гуманитарной помощью на территорию ОРДЛО

Боевики, без объяснения причин, не пропустили 3 грузовика гуманитарной помощи от Международного Комитета Красного Креста.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовали 4 грузовика от Международного Комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлялась гуманитарная помощь весом 83 тонны. При этом боевики вооруженных формирований РФ, без объяснения причин, на временно оккупированную территорию не пропустили 3 грузовика, которые вернулись на подконтрольную территорию Украины», — говорится в сообщении.