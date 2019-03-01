Более семи тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.

«За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды. Более семи тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий», - сказал Полторак.

Также, по его словам, 1,5 тысячи женщин-военнослужащих получили награды, знаки отличия Министерства обороны, более тысячи отличия начальника Генерального штаба.

Среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил (ООС), женщины составляют 8%.