Более семи тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действийСегодня, 12:49
Более семи тысяч женщин в Украине стали участниками боевых действий.
Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак, передает УНН.
«За время войны с российской ордой 166 военнослужащих-женщин получили боевые государственные награды. Более семи тысяч военнослужащих-женщин стали участниками боевых действий», - сказал Полторак.
Также, по его словам, 1,5 тысячи женщин-военнослужащих получили награды, знаки отличия Министерства обороны, более тысячи отличия начальника Генерального штаба.
Среди военнослужащих, участвующих в операции Объединенных сил (ООС), женщины составляют 8%.