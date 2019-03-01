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Сутки на Донбассе обошлись без потерь среди украинских военных

Сегодня, 09:27 citynews.net.ua | Напечатать

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки, 6 марта, не пострадал ни один украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник девять раз открывал огонь по позициям украинских войск в районе Лебединского, Гнутово, Водяного Богдановки, Катериновки, Новолуганского и Крымского. Среди украинских военных потерь нет.

В штабе отметили, что боевики из ствольной артиллерии калибра 122 мм обстреляли Новолуганское. В результате обстрела повреждены хозяйственные постройки и линия электропередач, пострадавших среди мирных жителей нет.

С утра противник обстрелял позиции украинских войск в районе Крымского, потерь со стороны Объединенных сил нет.


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