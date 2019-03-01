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Боевики обстреляли пиротехников и ремонтные бригады, а также Чермалык

Сегодня, 17:40 citynews.net.ua | Напечатать

Незаконные вооруженные формирования обстреляли село Чермалык, а также ремонтные бригады, пиротехников и мобильные группы СЦКК в других населенных пунктах.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Так, 5 марта 2019 года при осуществлении аварийно-восстановительных работ на подстанции и высоковольтной линии электропередач в городе Марьинка, по улицам Октябрьской и Карпова, с направления поселка Трудовские (Петровский р-н, временно неподконтрольный украинской власти Донецк) дважды – около 10:00 и 12:00 – из стрелкового оружия и подствольного гранатомета ГП 25 была обстреляна ремонтная бригада АО «Донецкие Электросети», а также пиротехническая группа Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы были приостановлены на 2 часа, но порывы на линии ЛЭП все же были устранены.

Также сообщается, что при выполнении аварийно-восстановительных работ по ликвидации порыва водопровода между населенным пунктом Березовое и насосной станцией вблизи Еленовки (Волновахский р-н), около 10:30, из стрелкового оружия была обстреляна ремонтная бригада КП «Вода Донбасса», а также пиротехническая группа ГСЧС и представители украинской стороны СЦКК, которые осуществляли обеспечение проведения мероприятия. Работы пришлось приостановить, бригада была вынуждена эвакуироваться.

Также украинская сторона СЦКК сообщает, что 4 марта в 10:00 со стороны НВФ с направления населенного пункта Набережное осуществлен обстрел населенного пункта села Чермалык с применением пулемета калибра 7,62 мм. Вследствие попадания очереди из пулемета по жилому дому по ул. Никитина, 25 повреждена стена дома, на которой образовалось несколько пробоин от пуль. Владелец дома не пострадал.


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