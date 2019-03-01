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СБУ разоблачила пять завербованных «МГБ ЛНР» осужденных, переданных украинской власти

Сегодня, 17:04 citynews.net.ua | Напечатать

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили очередные попытки вербовки осужденных с неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса, которые были переданы в украинские пенитенциарные учреждения. Об этом сегодня, 6 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы во время проверки обнаружили среди заключенных, которые в феврале этого года прибыли на контролируемую Украине территорию, 5 завербованных «МГБ ЛНР» человек.

По данным ведомства, действуя по уже известной схеме, прибегая к угрозам и жесткому психологическому давлению, участники незаконных вооруженных формирований заставили осужденных подписать обязательство о негласном сотрудничестве.

«По замыслу террористов, после выхода на свободу "агенты" должны были собирать и передавать представителям НВФ информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения сил и средств украинских военных. В случае отказа боевики угрожали осужденным физическим насилием, заключением в карцер, лишением свиданий с родными и лишением возможности их передачи на подконтрольную украинской власти территорию», – говорится в сообщении.

Сейчас заключенные предоставили правоохранителям подробные показания об обстоятельствах их вербовки и полученных от участников НВФ задач. Продолжается проверка.

В СБУ отметили, что такие случаи не единичны. «Служба безопасности тщательно проверяет всех лиц, прибывающих в украинские пенитенциарные учреждения из исправительных учреждений псевдореспублик», – добавили в пресс-центре.

Правоохранители напомнили, что согласно ст. 111 УК Украины государственная измена карается лишением свободы сроком до 15 лет. В то же время, граждане, которые не совершили никаких действий для исполнения преступного задания и добровольно сообщили об этом в органы государственной власти, освобождаются от уголовной ответственности.


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