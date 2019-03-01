Полиция занялась дракой в Северодонецкой школе

Полицией Луганской области проводится проверка по факту драки несовершеннолетних в школе.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, сотрудниками полиции, в ходе мониторинга сети, в Facebook была обнаружена видеопубликация о драке двух несовершеннолетних учеников одной из школ города Северодонецк.

"Для выяснения всех обстоятельств и предоставления правовой квалификации события, в школе, указанной в публикации, работают сотрудники ювенальной превенции ГУНП и Северодонецкого отдела полиции. Данный факт зарегистрирован", - говорится в сообщении.