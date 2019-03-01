Кабмин объявит конкурс на замещение должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" 23 марта. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина, - передает "ОстроВ".

"22 марта заканчивается контракт главы правления и правления НАК "Нафтогаз Украины", а это означает, что мы должны принять соответствующие решения с точки зрения надлежащего качества корпоративного управления, открытости, публичности, эффективности управления государственными компаниями. И поэтому, исповедуя все принципы эффективного, надлежащего, корпоративного управления мы сегодня принимаем решение о том, чтобы с 23 марта объявить публичный, открытый, конкурс, согласно принципов надлежащего корпоративного управления", - сообщил он.