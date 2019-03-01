Как ВПЛ и жителям оккупированных территорий проголосовать на выборах

Переселенцы и жители неподконтрольных властям территорий могут проголосовать на президентских выборах, временно изменив место для голосования. Соответствующую инструкцию опубликовало Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ.

Так, до 25 марта включительно необходимо прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей и подать заявление о временном изменении места для голосования. Там же предоставят номер избирательного участка.

Для подачи заявления о смене места голосования необходим паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина, для военных - удостоверение или военный билет.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта.