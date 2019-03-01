Чехия даст Украине 1,2 млн евро на модернизацию образования

Украина получит 1,2 млн евро помощи от правительства Чешской Республики на модернизацию образовательной системы. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Соответствующий Меморандум между МОН Украины и Чешским агентством развития подписали Министр образования и науки Лилия Гриневич и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула.

Средства будут предоставляться равными частями - по 400 тыс. евро - в течение 3 лет (2019-2021) и распределяться между 3 основным направлениям: техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы; межуниверситетское сотрудничество; помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей.

В рамках первого направления планируется оказать техническую помощь МОН и другим учреждениям - Институту образовательной аналитики, Госслужбе качества образования, НАЗЯВО и/или Институту модернизации содержания образования. В итоге соответствующие специалисты должны получить знания, которые помогут внедрять образовательные реформы, в частности, с учетом лучших практик ЕС.

Второй компонент предусматривает межуниверситетское сотрудничество между чешскими и украинскими вузами. Прежде всего к нему будут привлечены региональные учреждения высшего образования и учреждения, непосредственно пострадавшие от конфликта на Востоке Украины и оккупации Крыма. Благодаря этому украинские вузы должны создать и/или усовершенствовать свои системы внутреннего обеспечения качества образования в соответствии со Стандартами и рекомендациями Европейского пространства высшего образования (ESG).

Цель третьего направления - повысить качество образовательных услуг в перемещенных учреждениях высшего образования и включить в учебный процесс внутренне перемещенных лиц. Для этого будет предоставляться материальная, техническая и экспертная поддержка. В частности, акцент будет делаться на развитие необходимой инфраструктуры.

Часть этих компонентов будет продолжением той помощи, которую правительство Чехии предоставляло Украине в 2015-2018 годах. Ее общий бюджет составил 1,5 млн евро. Сотрудничество было направлено на повышение институциональной способности в сфере образования и оказание технической помощи перемещенным учебным заведениям и объектам образовательной инфраструктуры.

«Мы очень благодарны нашим чешским партнерам за ту поддержку, которую они оказывают Украине. Все эти направления - внутренние системы обеспечения качества высшего образования, помощь перемещенным заведениям, их преподавателям и студентам - сегодня очень важны. Надеемся, что новый этап будет таким же плодотворным и эффективным, как и предыдущий. В его рамках мы смогли реализовать 8 проектов, благодаря которым, например, перемещенные заведения получили новую технику, были отремонтированы помещения. Наши специалисты также получили важный опыт по стандартам и качеству образования, внедрения инклюзии, подготовки к исследованию PISA, создание образовательной аналитики и тому подобное. Не менее важными стали и проекты сотрудничества между региональными университетами для улучшения их управленческой способности, международной мобильности и академической независимости», - отметила Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Посол Чешской Республики в Украине Радек Матула подчеркнул, что в 2019 году Украина стала неотъемлемой частью общего Чешского сотрудничества в области развития как страна особого внимания.

«Я думаю, что этот шаг служит подтверждением развития нашего сотрудничества», - отметил он.

В Кабмине также напомнили, что украинские вузы могут получить до 24 тыс. долларов гранта от посольства США, подать заявку можно до 11 марта 2019 года.