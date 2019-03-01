Порошенко утвердил Концепцию борьбы с терроризмом

Президент Петр Порошенко подписал указ "О Концепции борьбы с терроризмом в Украине". Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Своим указом Порошенко постановил утвердить Концепцию борьбы с терроризмом в Украине. Также президент поручил Кабинету министров при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Управления государственной охраны разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации Концепции борьбы с терроризмом в Украине.

Кроме того, согласно указу Службе безопасности Украины при участии других субъектов борьбы с терроризмом подготовить и подать в двухмесячный срок на рассмотрение президенту Украины предложения относительно порядка проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

"Признать утратившим силу указ президента Украины от 25 апреля 2013 № 230 "О Концепции борьбы с терроризмом", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.