На Донбассе появится передвижной ветеринарный пункт помощи полицейским собакам

Национальная полиция Украины отправила на Донбасс мобильный пункт ветеринароной помощи. Как сообщает-пресс-служба ведомства, это пилотный проект, целью которого является оказание помощи служебным собакам, которые выполняют задания в зоне операции Объединенных сил.

«Теперь мы имеем возможность предоставлять им высококвалифицированную хирургическую и терапевтическую помощь», — подчеркнул заместитель начальника отдела организации кинологической деятельности Нацполиции Ярослав Красеха.

Первой остановкой ветеринарного пункта стала Днепропетровская область. «На пути к месту проведения операции Объединенных сил мы узнали, что в кинологическом подразделении Днепропетровской области находятся четыре собаки, которые нуждаются в медицинской помощи. Сегодня мы сделали им хирургические операции», — рассказал главный врач Хмельницкой государственной больницы ветеринарной медицины Кирилл Чумаков.