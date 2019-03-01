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Жительница Луганщины получила срок за посягательство на территориальную целостность Украины

Вчера, 16:43 citynews.net.ua | Напечатать

Суд назначил жительнице Новоайдарского района Луганской области наказание в виде 5 лет лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Суд назначил женщине наказание в виде 5 лет лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком на 3 года», — говорится в сообщении.

Жительницу Новойдарского района обвиняли в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины — совершение по предварительному сговору группой лиц умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

В суде прокурором доказано, что 11 мая 2014 женщина по собственному желанию участвовала в проведении так называемого «референдума» по поддержке «Акта о государственной самостоятельности «ЛНР» в одном из населенных пунктов Новоайдарского района.

«Во время проведения незаконного «референдума» обвиняемая выполняла функции члена «участковой избирательной комиссии»: вела и заполняла списки избирателей. В дальнейшем последняя вместе с другими членами комиссии, в отношении которых есть отдельные уголовные производства и дела, передала бюллетени неустановленным лицам с целью перевозки в «штаб референдума», который размещался в пгт Новоайдар Луганской области», — отметили в прокуратуре.

Кроме того, во время досудебного расследования подозреваемая полностью признала свою вину в совершении инкриминируемого ей уголовного преступления, искренне раскаялась, а также активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников. Поэтому между ней и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, уточнили в ведомстве.


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