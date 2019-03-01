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Боевики за день 3 раза обстреляли позиции украинских военных

Сегодня, 19:19 citynews.net.ua | Напечатать

Боевики за день, 1 марта, 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает  пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, боевики 2 раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции:

из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганське;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Шумы.

"В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сообщении.


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