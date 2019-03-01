Боевики за день 3 раза обстреляли позиции украинских военных

Боевики за день, 1 марта, 3 раза открывали огонь по позициям украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ООС на странице в Facebook.

Как отмечается, боевики 2 раза применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты открывали огонь в районе населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции:

из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганське;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Шумы.