Военные ООС сбили российский беспилотник

Военнослужащими подразделения Объединенных сил сбит беспилотный летательный аппарат типа «Элерон» незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Сегодня на одном из взводных опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника. Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия.

В 7:43 на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый беспилотник и передали его специалистам специальных подразделений.

Как выяснилось, БПЛА, сбитый гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа «Элерон». Сейчас специалисты изучают сбитый беспилотник и носители информации.