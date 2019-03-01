Лисянский заявил об увеличении числа пропускных кабинок на КПВВ Донбасса

На всех КПВВ Донецкой и Луганской областей увеличили количество пропускных кабинок.

Об этом сообщил представитель Уполномоченной Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский, передает УНН.

«Качество КПВВ значительно улучшилась по сравнению с 2015-2016 годов. Но это только с украинской стороны. Почти на всех КПВВ Донецкой области увеличили количество приемных пунктов. Если раньше одна или две кабинки работало, которые осуществляли пропуск людей, то сейчас это уже 4-5. То же самое происходит и на КПП "Станице Луганской", то есть увеличено количество пропускных кабинок, их там 5 или 6, а раньше было две », - сообщил Лисянский.

По его словам, качество контрольных пропускных пунктов зависит от скорости их работы.

«Мы видим, что сейчас очень много смертей на КПВВ и они случаются из-за того, что люди просто не выдерживают в очередях, но украинская сторона все делает для того, чтобы улучшить работу КПВВ. И не только КПВВ, но и внутренних контрольно-пропускных пунктов», — отметил он.

Лисянский заверил, что все КПВВ с украинской стороны обеспечены медпунктами, оборудованными санузлами и пунктами обогрева.

На сегодня в Донецкой области действует 4 КПВВ — «Майорск», «Новотроицкое», «Марьирнка» и «Гнутово», в то время как в Луганской области только один — «Станица Луганская».