В ЛНР хоронят Пасечника и ждут возвращения Плотницкого

На оккупированной части Луганской области граждане переживают о судьбе местного главаря боевиков Леонида Пасечника, который давно не появлялся на публике. Об этом пишет Информационное сопротивление.

Блогер «Фашик Донецкий» опубликовал в Твиттере данные о том, что главарь «лнр» может быть тяжело болен. И даже есть предположения о том, что может вернуться Плотницкий.

«Слух: Пасечник болен неизлечимым и неоперабельным заболеванием. Доктора говорят, что жить ему осталось 3-6 месяцев. Сейчас в Кремле происходят консультации касательно кандидатуры следующего главаря лыныры. Рассматривается кандидатура Плотницкого Жаба возвращается?» —написал блогер.