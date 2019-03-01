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Украинские войска получат модернизированный танк Т-80

Сегодня, 14:58 citynews.net.ua | Напечатать

ГП "Харьковский бронетанковый завод" провел модернизацию танка Т-80БВ, который уже поставляется серийно в танковые подразделения Десантно-штурмовых войск и Морской пехоты Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГП "Укроборонпром".

Украинские войска получат модернизированный танк Т-80

Сообщается, что танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамичную защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

"Новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины Например, новая система навигации позволяет в режиме онлайн обмениваться надежно зашифрованными данными о местонахождении каждой машины на всех звеньях управления-от командира взвода до руководства всей боевой операцией", - говорится в сообщении.

Кроме того, новая динамичная защита существенно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивным и бронебойным, а также ударно-кумулятивным боеприпасам типа "ударное ядро".

При этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты. А прицельный комплекс наводчика с интегрированным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм пушки в любое время суток и при любых погодных условиях.

"ГП "Харьковский бронетанковый завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинского войска, до уровня Т-84", - добавили в пресс-службе ведомства


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