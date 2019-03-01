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В Троицком боевики обстреляли жилые дома. Есть раненые и контуженные среди мирных жителей

Сегодня, 13:51 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня ночью в ходе обстрела из минометов и тяжелой артиллерии, повреждения получили три жилых дома и хозяйственные постройки на территории домовладений в селе Троицкое Луганской области по улицам Щорса и Красная, в которых проживали 6 мирных жителей.

Об этом сообщил представитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

В Троицком боевики обстреляли жилые дома. Есть раненые и контуженные среди мирных жителей

Женщина 1957 г.р. в ходе обстрела получила ранение (травмирование) осколками от стекол, женщина 1942 г.р. получила очередную контузию: в их домовладение уже происходили попадания снарядов на протяжении 2015-2017 г.г., женщина проходила долгосрочное лечение от контузии, полученной в прошлые разы, недавно была выписана из больницы, вернулась назад, проживала с супругом в летней кухне на территории своего домовладения, и вновь получила контузию в ходе инцидента данной ночью.

В Троицком боевики обстреляли жилые дома. Есть раненые и контуженные среди мирных жителей

«Сотрудники Гуманитарная миссия "Пролиска" сегодня с 7-30 утра находятся на месте инцидента. Нашей командой оказана посильная помощь пострадавшим семьям: предоставлены материалы для экстренных ремонтов: пленка для окон прозрачная, тарпаулин для накрытия поврежденных кровель, рейка, монтажная пена, а также термоодеяла на каждого члена семьи, предоставленные UNHCR Ukraine - Aгентство ООН у справах біженців в Україні.

В Троицком боевики обстреляли жилые дома. Есть раненые и контуженные среди мирных жителей

Также пострадавшим семьям предоставлены продуктовые и гигиенические наборы, переданные благотворительным фондом "Каритас-Польша", психологом гуманитарного штаба Пролиска - Светлодарск пострадавшим мирным гражданам оказана первичная психологическая помощь.

В Троицком боевики обстреляли жилые дома. Есть раненые и контуженные среди мирных жителей

Также пострадавшие семьи будут проанкетированы и рекомендованы для участия в программе индивидуальной финансовой помощи в сфере защиты Северодонецкому полевому офису УВКБ ООН», - сообщил Евгений Каплин.


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