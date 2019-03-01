Военные уничтожили САУ и противотанковый ракетный комплекс боевиков

За минувшие сутки, 28 февраля, украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс российских оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба ООС.

При этом враг 13 раз открывал огонь по позициям наших войск. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг семь раз обстрелял наши опорные пункты:

из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Широкино;

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Лебединское;

дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Водяное;

дважды из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем - вблизи села Гнутово.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты шесть раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил:

из минометов калибра 120 мм - вблизи села Троицкое;

из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Шумы;

из артиллерийских систем калибра 122 мм - вблизи села Новозвановка;

из минометов калибра 120 мм - у города Попасная;

из минометов калибров 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты БМП-1 и гранатометов различных систем - в районе населенного пункта Золотое-4;

из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки, 28 февраля был ликвидирован один и ранены трое оккупантов. Кроме того, уничтожены четыре единицы вооружения и военной техники противника, в том числе самоходную артиллерийскую установку и противотанковый ракетный комплекс.

С начала текущих суток позиции наших войск враг не обстреливал.