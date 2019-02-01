В Кременском районе в ДТП пострадали два человека

Сообщение о необходимости оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, поступило28 февраля в 7:20 в службу спасения «101», передает пресс-служба Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Трагедия произошла на трассе Рубежное - Варваровка в Кременском районе, где столкнулись два легковых автомобиля.

Прибыв на место происшествия, спасатели 13-й Государственной пожарно-спасательной части осуществили деблокирование двух пострадавших из легкового автомобиля «ВАЗ-2106» и передали специалистам скорой медицинской помощи.

К ликвидации дорожно-транспортного происшествия были привлечено 7 спасателей и 1 единица техники.