Сельские амбулатории Луганщины получили 11 новых автомобилей

Сельским амбулаториям Луганщины передали 11 служебных автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Полноприводные автомобили марки Renault Duster были приобретены за счет субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий, направленных на развитие системы здравоохранения в сельской местности. Общая стоимость составила около 5,5 млн грн.

«Более 10 лет в Луганской области не было построено ни одной новой амбулатории. Сейчас мы перешли к практическому шагу в реализации правительственной программы "Помощь рядом". На государственном уровне было решено, что мы отходим от ремонта старых, неприспособленных зданий к новой, более качественной сельской медицины и строим амбулатории, которые будут оснащены жильем для семейного врача и обеспечены автотранспортом. Эти автомобили повышенной проходимости значительно помогут сельским врачам в работе», – говорится в сообщении.

Получили автомобили сельские амбулатории 8 районов, а именно: Беловодского, Кременского, Меловского, Новоайдарского, Новопсковского, Попаснянского, Старобельского и Троицкого.

Работы в 7 из 11 амбулаторий строящихся находятся на завершающей стадии, и уже в конце марта они будут открыты для приема пациентов.

Напомним, на территории области продолжается строительство 11 новых амбулаторий. Утверждена Минрегионом стоимость строительных работ составляет 74,4 млн грн, в том числе 66,983 млн грн средств государственного бюджета, остальное – софинансирование из местных бюджетов.

Стоит заметить, что в течение 2016-2017 годов за счет областного бюджета было реализовано три региональных целевых программы по приобретению санитарного автотранспорта и приобретено 94 автомобиля на сумму 17,3 млн грн.