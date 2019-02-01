На Луганщине горела «Газель»

Спасатели ликвидировали возгорание автомобиля в Попаснянском районе.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Луганской области.

27 февраля в 18:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что на обочине дороги возле с. Волчеяровка Попаснянского района горит автомобиль. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что огнем охвачены салон и моторный отсек автомобиля «Газель».

Пожар ликвидирован в 19:29. Травмированных и погибших на пожаре не выявлено. К ликвидации привлекались 5 пожарных на пожарной автоцистерне.

Причину возникновения возгорания выясняют специалисты.