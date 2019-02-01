На Донбассе за линиями отвода зафиксировано тяжелое вооружение боевиков

На Донбассе в зоне безопасности и за линиями отвода зафиксированы русские танки, пушки и другая боевая техника.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

По сообщению украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования РФ продолжают размещать боевую технику с нарушением линий отвода, а также за пределами выделенных мест хранения. Также российско-террористические группировки продолжают размещать вооружения в зоне безопасности.

Сообщается, что на днях в районе временно оккупированного населенного пункта Яснодольск было зафиксировано пять буксируемых гаубиц. На полигоне близ поселка Шимшиновка - 10 танков Т-72. У населенного пункта Михайловка - три единицы боевых машин пехоты БМП-1. В районе села Веселогоровка - одну единицу БМП-2 и одну зенитную установку ЗУ-23-2, установленную на грузовик.

Вблизи Лобачева зафиксировано три танка Т-64, семь боевых машин пехоты БМП-1 и 2 МТ-ЛБ. Также в районе населенного пункта Сентяновка наблюдатели Миссии зафиксировали три миномета 2Б14