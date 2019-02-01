В Северодонецке задержали группу наркоторговцев

На Луганщине разоблачена преступная схема по реализации наркотических средств в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, досудебным расследованием установлено, что в течение 2018 года и в январе-феврале 2019 года наркодельцы систематически занимались незаконным сбытом особо опасного наркотика – ацетилированного опия и психотропных веществ на территории Северодонецка.

«Следователи СБУ совместно с оперуполномоченными Управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины провели контрольную закупку наркотических средств. В ходе 12 санкционированных обысков правоохранители с привлечением батальона особого назначения "КОРД" обнаружили и изъяли у двух местных жителей значительное количество ацетилированного опия, амфетамина, маковой соломы, а также телефоны, записные книжки и денежные средства от сбыта наркотиков», – сообщили в прокуратуре.

Наркоторговцы задержаны, им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 УК Украины (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта и сбыт особо опасного наркотического средства, по предварительному сговору группой лиц, совершенное повторно) и избрана мера пресечения в виде ареста.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.