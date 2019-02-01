Оккупированный Должанск остался без воды из-за аварии

Порыв на магистральном водоводе привел к прекращению водоснабжения оккупированному Должанску (Свердловск) Луганской области.

Об этом сообщили в пресс-службе т.н. «МЧС ЛНР».

Отмечается, что в связи с порывом на магистральном водоводе диаметром 900 мм «Молодогвардейская насосная станция третьего подъема — Свердловск» сегодня, 27 февраля, будет прекращена подача воды горожанам.

Ориентировочное время вхождение в штатный режим водоснабжения — до 5:00 28 февраля.