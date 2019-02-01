Наблюдателей ОБСЕ и ремонтную бригаду обстреляли возле Золотое-5

Наблюдатели мониторинговой миссии ОБСЕ и рабочие водоснабжающей компании попали под обстрел из стрелкового в районе неподконтрольного украинским властям прифронтового поселка Золотое-5 (Михайловки) в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

Инцидент произошел днем 26 февраля на расстоянии ориентировочно 500 метров к востоку от восточного края участка разведения сил и средств в районе Золотого.

Патруль осуществлял мониторинг ситуации с безопасностью в районе для обеспечения возможности проведения ремонтных работ на водопроводе в Золотом-5 (Михайловке). Трое членов патруля стояли возле автомобилей, а остальные были внутри. Ремонтные работы проводили шестеро рабочих Луганской водоснабжающей компании примерно в 100 метрах от позиции миссии.

"Несмотря на предоставленные гарантии безопасности, в 12:18 члены патруля СММ, стоявшие возле автомобилей, услышали около пяти выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 200 метров к западо-северо-западу, а затем — звук от пуль, пролетевших примерно в 10 метрах над их головами", - рассказали в ОБСЕ.

После этого наблюдатели услышали и увидели, как пули попали по меньшей мере в одно дерево в 5–10 метрах от них. Эти трое членов патруля спрятались в автомобили, откуда видели, что рабочие Луганской водоснабжающей компании укрылись за трактором. В 12:20 патруль миссии и бригада Луганской водоснабжающей компании покинули этот район.

О ранениях или повреждениях имущества не сообщалось.

Команда Миссии вернулась на свою базу в Кадиевку (быв. Стаханов).