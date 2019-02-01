В Украине увеличилось количество переселенцев

В Украине по состоянию на 25 февраля учтены 1 млн 364 тыс. 611 переселенцев из Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

По состоянию на 18 февраля в Украине были учтены 1 млн 363 тыс. 900 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) увеличилось на 711 человек.