Для предпринимателей Донбасса запустили онлайн-платформу

Новую онлайн-платформу для поддержки предпринимателей в Донецкой и Луганской областях запустили в Украине. Об этом заявили в общественной организации "Студена", - сообщает delo.ua.

Организация 20 февраля презентовала b2b-платформу "Вервечка", которая помогает автоматизировать поиск поставщиков и реализаторов товаров в отдаленных регионах Украины.

"Основная задача "Вервечки" — помочь предпринимателям в Донецкой и Луганской областях расширять рынки сбыта, несмотря на нарушенные логистические связи в результате конфликта", — отмечают в организации.

Идея проекта родилась после результатов исследования "Препятствия для роста малых и средних предприятий", которые показали два главных препятствия в Донецкой и Луганской областях для развития бизнеса: недостаточное количество заказов и война.

"Война стала причиной проблем со сбытом товаров, а также привела к банкротству многих малых предпринимателей. Чтобы помочь предприятиям Востока сохранить работу и наладить новые бизнес-связи с другими регионами страны, и была создана "Вервечка", — рассказали авторы проекта.

На сайте платформы говорится, что проект "Вервечка" осуществляет поиск товаров по географическому принципу (месту расположения торговой точки) и таким образом позволяет продавцам подключаться к торговым маршрутам поставщиков и производителей продукции, легко находя доставку в свой регион.

"Владелец торговой точки может увидеть на карте торговые маршруты поставщиков и найти, кто из производителей возит свои товары в город или село, в котором расположена его торговая точка. Функции уведомления об актуальных скидках и акциях позволяют поставщикам более эффективно сбывать остатки продукции, а заказчикам — выбирать необходимые им товары по лучшей цене", — сообщили в организации.

Разработка платформы велась в течение 2018 года и уже на этапе анонсирования, говорят ее авторы, "Вервечка" вызвала интерес предпринимателей из Мариуполя, Славянска, Волновахи и других городов Восточной Украины. Сейчас в планах авторов проекта постепенное расширение базы поставщиков и товарных маршрутов перевозчиков во всех регионах Украины.