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Порошенко снова заявил об угрозе полномасштабной агрессии со стороны России

Сегодня, 14:56 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о реальности угрозы полномасштабной агрессии со стороны России и отмечает, что противник ведет к ней подготовку.

«Угроза полномасштабной войны — это не декларация. Она целиком реальна, особенно в свете нынешних военных приготовлений противника», — сказал Порошенко, выступая на оперативно-стратегическом собрании с руководящим составом ВСУ в Киеве.

По его словам, приготовления ведутся вблизи границы Украины, в Смоленской, Воронежской, Белгородской, Ростовской областях и на территории аннексированного Крыма.

При этом Порошенко подчеркнул, что Россия «никоим образом не отказалась от возможности достичь своих целей в Украине вооруженным путем». «Агрессор, вы знаете, разворачивает новые войсковые соединения вблизи наших границ, наращивая потенциал для вероятного и возможного вторжения», — отметил президент.

По словам Порошенко, на западном стратегическом направлении РФ продолжает формировать объединенное стратегическое командование "Запад" в составе двух общевойсковых армий, танковой армии, армейского корпуса, армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

«На юго-западном стратегическом направлении — 8-я общевойсковая армия осуществляет непосредственное управление двумя российскими армейскими корпусами, развернутыми на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей», — заявил Порошенко.

Он также отметил «беспрецедентную милитаризацию черноморского региона». «На территории временно оккупированного Крыма агрессор создал мощное объединение войск, которое включает наземный, воздушный и морской компоненты совокупной численностью свыше 30 тыс военнослужащих», — сказал президент Украины.


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