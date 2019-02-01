Охранники предприятия в оккупированном Луганске получили сильные ожоги из-за разрушения котла

2 охранника предприятия в неподконтрольном украинским властям Луганске получили сильные ожоги из-за разрушения котла. Об этом сегодня, 26 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«В помещении котельной луганского комбината "Втормет" в результате нарушения правил эксплуатации отопительного котла на твердом топливе произошла разгерметизация водяной рубашки теплообменника. В результате аварии получили термические ожоги кипятком второй и третьей степени глаз, кистей, голеней, лица два охранника предприятия 1969 и 1975 годов рождения», – утверждают в «ЛНР».

Там добавляют, что пострадавшие в крайне тяжелом состоянии госпитализированы.