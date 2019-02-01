На Луганщине выявили сеть информаторов «ЛНР»

На территории Луганской области в течение 2017-2018 годов действовала сеть информаторов «ЛНР», которые осуществляли сбор и передачу данных о месте дислокации и перемещении сил и средств ВСУ, а также правоохранительных органов, задействованных в районе проведения АТО.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, разглашение указанных сведений повредило и могло нанести ущерб обороноспособности государства в еще больших масштабах. «В сеть пособников боевиков входили две женщины, проживавшие в подконтрольных украинской власти Лисичанске и Рубежном, а также мужчина из Кременной, деятельность которых координировал с оккупированной территории участник незаконного вооруженного формирования "народная милиция" террористической организации "ЛНР" оккупационной администрации РФ. В дальнейшем террорист передавал полученную информацию своему куратору – гражданину Российской Федерации», – говорится в сообщении.

«Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяты электронные устройства, с помощью которых осуществлялась передача информации боевикам. Указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации "ЛНР" и содействие ее деятельности). Сейчас двум информаторам "ЛНР" избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – сообщили в прокуратуре.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе о причастности к его совершению других лиц. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.