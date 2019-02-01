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Задержанного на Луганщине сторонника «ЛНР» арестовали на 60 суток

Вчера, 14:41 citynews.net.ua | Напечатать

Уроженец г. Голубовка воевавший на стороне «ЛНР» и попавший в плен к украинским военным 18 февраля этого года, арестован на 60 суток.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По данным ведомства, в ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина примкнул к рядам «4-й отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса народной милиции ЛНР» в 2017 году.

«Во время несения службы террорист участвовал в боевых действиях против сил АТО и ООС на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (Фрунзе) Славяносербского района. Весной 2018 года боевик заключил контракт на военную службу в "3 отделении 1 взвода механизированной роты 14 мотострелкового батальона народной милиции" с местом дислокации в г. Голубовка. В указанном незаконном вооруженном формировании последний занимал "должность" стрелка: вел наблюдение за позициями военнослужащих ВСУ, заступал на боевое дежурство», – сообщили в прокуратуре.

«В настоящее время террористу сообщено о подозрении и постановлением следственного судьи Северодонецкого городского суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток», – добавили в ведомстве.

За совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины задержанному грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.


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